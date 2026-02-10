Era ricercato da gennaio, arrestato un pakistano di 24 anni a Sermoneta

Deve scontare oltre un anno di carcere il cittadino di origini pakistane di 24 anni, in Italia senza fissa dimora arrestato ieri a Sermoneta dai Carabinieri di Bassiano. I militari nel transitare davanti al centro commerciale di Sermoneta, hanno notato un soggetto che si stava muovendo a piedi con fare sospetto e così hanno deciso di sottoporlo a controllo. Dai successivi accertamenti in banca dati è emerso che l’uomo dallo scorso mese di gennaio era attivamente ricercato, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Grosseto – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di 1 anno, 1 mese e 19 giorni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, reati commessi nell’agosto 2025 a Grosseto. Il 24enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.