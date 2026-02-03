Federica di 27anni, con sindrome di Down, inizia il suo percorso formativo al Burger King di Cisterna

È un giorno importante per l’Associazione Italiana Persone Down di Latina: Federica, ragazza di 27anni con Sindrome di Down inizia oggi un tirocinio formativo lavorativo, me abbiamo parlato con Samantha Meini, presidente dell’associazione.

«Alle ore 12 ha ricevuto la divisa e inizierà ufficialmente il suo percorso presso il Burger King di Cisterna di Latina».

Un traguardo atteso e costruito con impegno.

«Siamo davvero felici di questa opportunità – racconta Meini – e speriamo che in futuro tutti i nostri ragazzi possano avere la possibilità di essere inseriti in un percorso lavorativo. Per loro, come per tutti, lavorare significa essere inclusi, sentirsi parte attiva della società».

Federica non è alla sua prima esperienza:

«Lo scorso anno aveva già svolto un tirocinio di due mesi come aiuto cameriera. Quando quel percorso è finito è stato molto difficile, perché quando i sogni si interrompono ci si ritrova di nuovo fermi. Questa nuova chiamata, arrivata dopo un regolare colloquio, l’ha resa felicissima. Non vede l’ora di iniziare».

Un ringraziamento speciale va anche all’azienda che ha scelto di mettersi in gioco.

«Non è scontato accogliere persone con disabilità nel mondo del lavoro. Per questo crediamo sia giusto dare merito a chi lo fa. Noi crediamo che esista un’autonomia possibile per tutti: non uguale per tutti, ma possibile per ciascuno. Il lavoro è uno degli obiettivi fondamentali della vita».

Un messaggio chiaro anche per le aziende:

«Assumere uno dei nostri ragazzi è un’opportunità non solo per loro, ma anche per l’azienda, che si troverà accanto un lavoratore onesto, motivato e pronto a mettersi in gioco. Come associazione siamo sempre disponibili a supportare chi vuole intraprendere questo percorso».

L’augurio finale è per Federica:

un grande in bocca al lupo per questo nuovo inizio, con la speranza di poter presto ascoltare dalla sua voce le emozioni del primo giorno di lavoro.