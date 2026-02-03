Federico Nardin giallorosso fino al 2028: “Grato, continuerò a dare tutto per questi colori”

LATINA – La As Roma ha annunciato il rinnovo del contratto di Federico Nardin fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2007, nato a Latina, il difensore centrale della Primavera è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato ormai dieci anni fa, nel 2016.

“Nella stagione 2022/2023 si è laureato campione d’Italia con la maglia della Roma nella categoria Under 16, riuscendo a ripetersi anche l’anno successivo nella categoria Under 17. Inoltre, è stato tra i protagonisti in campo dell’Europeo vinto dall’Italia Under 17 nel 2024”, si legge nella nota del Club. Nel 2024 aveva vinto anche, con la Nazionale Under 17, il titolo di Campione D’Europa.

“Grato alla società per la fiducia e per questo rinnovo Continuerò a dare tutto, ogni giorno, per questi colori. Ringrazio tutta la mia famiglia che mi sono stati vicino fino a questo momento e che mi hanno permesso di arrivare fino qui. ringrazio anche le persone che mi permettono di migliorare ogni giorno @liansports …”, il suo post sui social.