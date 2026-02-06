Fiammetta Borsellino, “Il fuoco della memoria”:  l’incontro a Sezze con gli studenti 

SEZZE: Fiammetta Borsellino incontra gli studenti dell’Isiss Pacifici e De Magistris di Sezze. Martedì 10 Febbraio alle ore 10.00 presso l’auditorium San Michele Arcangelo, Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, vittima di mafia, dialogherà con gli studenti e le studentesse dell’istituto sui temi della memoria, della giustizia e della responsabilità civile. L’incontro è organizzato in collaborazione del Comune di Sezze e dell’associazione Fuori classe. L’Istituto guidato dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rossella Marra, prosegue il percorso educativo dedicato alla promozione della cultura della legalità. Quest’anno si organizza un ciclo di conferenze, in collaborazione con il Comune di Sezze sul tema “80 ANNI di Repubblica: attualità dei valori e dei principi”.