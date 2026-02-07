ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Finta casa vacanze, truffato un apriliano

Denunciato dalla polizia un uomo residente ad Avezzano

APRILIA – Una truffa con una finta casa vacanze ha visto vittima un cittadino di Aprilia. La Polizia al termine di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Latina, ha denunciato in stato di libertà un uomo residente ad Avezzano. Era stato lui a pubblicare l’invitante annuncio su un noto portale turistico e a concludere l’affare facendosi bonificare la somma con bonifico bancario, a saldo del soggiorno. Poi era sparito. Quando il turista ha provato a ricontattarlo senza ottenere risposta e  si è accorto che non c’era nessuna struttura ricettiva all’indirizzo in questione, ha denunciato tutto. La polizia attraverso verifiche bancarie e altri  accertamenti investigativi hanno ha ricostruito i fatti individuato e denunciato l’autore della truffa.

