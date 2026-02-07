Fondazione Latina 2032, Celentano ufficializza la nomina di Massimo Passamonti nel cda

LATINA – E’ arrivato nella serata di venerdì il decreto di nomina di Massimo Passamonti a membro del Cda della Fondazione Latina 2032 in quota al Comune di Latina. La sindaca Matilde Celentano ha ufficializzato la scelta che arriva “a coronamento di un attento processo di selezione delle candidature, volto a individuare profili di alto spessore professionale in grado di guidare il percorso verso le celebrazioni del Centenario della città”.

Massimo Passamonti ha grande esperienza nel campo del giornalismo e dell’editoria, con collaborazioni significative nell’ambito della Biennale di Venezia, anche al fianco dell’architetto Paolo Portoghesi. Profondo conoscitore del territorio e attivo sul fronte dell’associazionismo. “La nomina di Passamonti s’inserisce in una strategia di potenziamento delle competenze manageriali e relazionali che come Amministrazione comunale vogliamo mettere in campo per il Centenario”, ha dichiarato la prima cittadina.

“Con la nomina di Massimo Passamonti – ha proseguito Celentano – la Fondazione Latina 2032 acquisisce una risorsa di indubbio valore e comprovata esperienza. La sua figura professionale risponde perfettamente ai requisiti di competenza e visione necessari per affrontare una sfida così ambiziosa come quella del Centenario. Il profilo di Passamonti ha infatti evidenziato una specifica coerenza con le finalità statutarie della Fondazione, nonché un’esperienza professionale e istituzionale idonea a garantire un contributo qualificato all’attività del consiglio di amministrazione, presieduto da Vincenzo Zaccheo, già sindaco di Latina”.

“Nutro la massima fiducia nel contributo che Passamonti – ha sottolineato la prima cittadina – saprà apportare al cda. Siamo certi che la sua capacità di dialogo con le istituzioni e il mondo produttivo, unita a un profondo legame con il territorio, sarà determinante per trasformare il 2032 in un’occasione irripetibile di rilancio culturale, sociale ed economico per la nostra città. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che insieme scriveremo una pagina fondamentale della storia di Latina.”

A breve, le nomine del comitato scientifico della Fondazione.