Fondi, alloggi irregolari e lavoro nero: sanzioni e un immobile turistico chiuso

Controlli mirati nel centro storico di Fondi e nelle strutture ricettive: la Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, ha effettuato un’operazione all’alba del 10 febbraio 2026 che ha portato a sanzioni amministrative, accertamenti per presunta evasione fiscale e alla chiusura di un immobile turistico irregolare.

L’attività rientra in un più ampio piano di monitoraggio del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare attenzione all’immigrazione irregolare, allo sfruttamento lavorativo e alle irregolarità nel settore dell’ospitalità.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi hanno controllato cinque appartamenti nel centro storico che, sulla base degli elementi in possesso, presentavano criticità sotto il profilo alloggiativo. Complessivamente sono stati identificati 65 cittadini extracomunitari. Al termine degli accertamenti sono state riscontrate dieci violazioni per mancata comunicazione di ospitalità, con l’applicazione di altrettante sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro.

L’attività investigativa immediatamente successiva ha inoltre fatto emergere un presunto rapporto di sublocazione tra un cittadino straniero e diversi subaffittuari in assenza di un contratto regolare, con una possibile evasione tributaria la cui entità sarà quantificata dagli organi competenti.

Nel corso dei controlli è stato inoltre identificato un cittadino italiano che avrebbe impiegato manodopera straniera senza dichiarare il rapporto di lavoro. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria e, fino a eventuale sentenza definitiva, vige la presunzione di innocenza.

L’operazione si inserisce in un percorso di verifiche già avviato nei mesi scorsi. In autunno, infatti, controlli congiunti di Polizia di Stato e Polizia Locale avevano interessato diverse strutture ricettive del centro storico, anche a seguito di segnalazioni dei residenti. In quell’occasione le autorità comunali avevano disposto la chiusura di un immobile destinato a uso turistico e pubblicizzato su un noto portale online, risultato privo dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di affittacamere.