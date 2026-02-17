Fondi, il nuovo ponte di via della Torre pronto a primavera

FONDI – Procedono spediti i lavori di realizzazione del nuovo ponte di via della Torre. L’opera, che complessivamente ha un costo di 450 mila euro (importo lavori 282 mila euro), è stata finanziata dalla Regione Lazio e sarà conclusa, salvo imprevisti, in primavera. Come sottolineato dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli, l’infrastruttura renderà il traffico più fluido e, soprattutto, lo svincolo più sicuro.

Il progetto prevede tecnicamente la realizzazione di un nuovo ponte adiacente a quello attualmente esistente tale da ospitare una carreggiata da 4 metri, un marciapiede da un metro e mezzo e un cordolo laterale da 60 cm.

Al termine dell’opera, ogni ponte ospiterà una corsia di marcia allo scopo di ridurre ingorghi, rendere il traffico più fluido ed elevare notevolmente gli standard di sicurezza stradale tanto in via della Torre quanto sulla strada provinciale via Diversivo Acquachiara.

«È un’opera – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – attesa da tantissimo tempo soprattutto per ragioni di sicurezza. Su questa strada si sono registrati incidenti anche gravi e, come amministrazione, abbiamo voluto dare una risposta concreta ad un problema molto sentito. L’opera fa il paio con le migliorie apportate dalla Provincia di Latina su via Diversivo Acquachiara come l’illuminazione e l’installazione di nuovi guardrail».

«Questo intervento – ha ricordato l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli – era stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche già negli anni duemila ma, naturalmente, l’Ente non aveva a disposizione le necessarie somme. Oggi siamo riusciti ad ottenere un finanziamento regionale e nell’arco di pochissimo tempo abbiamo espletato la gara d’appalto e affidato i lavori. L’auspicio è quello di poter inaugurare il nuovo ponte entro la fine del mandato amministrativo».