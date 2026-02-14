Fondi, irregolarità sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: chiusa un’attività

La Polizia di Stato di Fondi, insieme agli ispettori della ASL Latina – Dipartimento di Prevenzione, ha intensificato i controlli amministrativi nei pubblici esercizi della città, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto della normativa vigente. Durante le verifiche, un esercizio commerciale in corso Appio Claudio, gestito da cittadini stranieri, è stato chiuso per gravi irregolarità relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I titolari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.

Altri esercizi sono stati sanzionati per oltre 20.000 euro complessivi per violazioni quali il mancato rispetto della normativa antifumo e l’assenza dell’indicazione dei prezzi su prodotti alimentari e merceologici. Un secondo esercizio del centro cittadino ha ricevuto sanzioni per oltre 1.000 euro per analoghe irregolarità.

I controlli rientrano in un piano più ampio della Questura e seguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei consumatori e condizioni di lavoro conformi alla legge.