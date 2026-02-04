Fondi, salvano due persone la notte di Capodanno: il sindaco premia i Falchi

Un gesto di riconoscenza per un impegno che va oltre il servizio ordinario. Il Comune di Fondi ha conferito un riconoscimento simbolico ai Falchi di Pronto Intervento per il ruolo svolto durante la notte di Capodanno, quando i volontari hanno presidiato le manifestazioni in città arrivando a salvare la vita di due persone in situazioni di estremo pericolo.

Nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, mentre erano impegnati nel servizio di sicurezza per il Capodanno in Piazza, i Falchi sono intervenuti in Piazza De Gasperi per soccorrere un giovane che minacciava il gesto estremo. Poco dopo, un’altra squadra ha raggiunto via dei Colonna, dove una donna di 93 anni, sola in casa, rischiava la vita a causa di un incendio sviluppatosi da un’auto in sosta. All’arrivo dei volontari le fiamme avevano già raggiunto la tapparella dell’abitazione e un ulteriore ritardo avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

«Questa targa è un simbolo – ha dichiarato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – con cui vogliamo dirvi che siete davvero importanti per la nostra comunità». Parole a cui hanno fatto eco quelle del presidente dell’associazione, Mario Marino, che ha voluto sottolineare la natura profondamente umana degli interventi: «Non è stato un gesto eroico, ma un atto istintivo, nato dal senso di responsabilità. Siamo un’associazione di protezione civile e rispettiamo il ruolo delle forze dell’ordine, ma quando la tempestività può salvare una vita non ci tiriamo indietro».

La squadra dei Falchi di Pronto Intervento, composta da circa 60 volontari, è caratterizzata da un forte spirito di servizio e da un impegno costante a favore della collettività. Proprio questo spirito ha spinto diversi operatori a dedicare la notte di Capodanno alla città di Fondi, trasformando un presidio di sicurezza in due interventi decisivi.

«Il nostro pensiero – ha concluso Marino – va alle persone che oggi sono ancora tra noi e alle loro famiglie: sono loro il vero valore di questo riconoscimento». Il sindaco Maschietto, affiancato dall’assessore Fabrizio Macaro e dal consigliere Franco Carnevale, ha premiato simbolicamente i volontari delle squadre intervenute nelle due emergenze.