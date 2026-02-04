Fondi, via vai di stranieri in un’abitazione del centro: trovati due cittadini irregolari

La Polizia di Stato ha intensificato a Fondi le attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare. Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Fondi hanno svolto un servizio straordinario a seguito di numerose segnalazioni che indicavano un sospetto e continuo andirivieni di cittadini di nazionalità indiana presso un’abitazione situata a ridosso del centro cittadino, fenomeno che si sarebbe accentuato negli ultimi giorni.

All’alba del 2 febbraio 2026 è scattato un intervento mirato che ha consentito di identificare complessivamente 23 cittadini stranieri presenti all’interno dell’immobile. Nel corso delle operazioni, due persone sono risultate irregolari sul territorio nazionale. Uno dei due, alla vista degli agenti, ha tentato di sottrarsi ai controlli nascondendosi all’interno di un armadio nel bagno dell’abitazione.

L’attività di polizia ha inoltre portato alla denuncia in stato di libertà di due soggetti per l’illecita concessione in locazione di immobili a cittadini extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno. Contestualmente sono state elevate 18 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 18.000 euro, per la mancata comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri, obbligo previsto dall’articolo 7 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Dopo le operazioni di fotosegnalamento, l’iter amministrativo finalizzato all’espulsione dei due cittadini irregolari, entrambi incensurati, è stato sospeso in seguito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale.