Formia, 250 maschere di Carnevale fuorilegge, sequestro e maxi sanzione

FORMIA – Si avvicinano le giornate clou del Carnevale e la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori e a tutela della regolarità del mercato e della libera concorrenza. In questo contesto, le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia, anche tramite le banche dati in uso al Corpo, sulla base degli alert di rischio emersi, hanno ispezionato un emporio gestito da un cittadino di origine cinese, dove sono stati sequestrati 250 articoli carnevaleschi, tra cui machere, decorazioni, giochi e oggettistica di vario genere, non in regola con la normativa in quanto prodotto al di fuori dell’Unione Europea e messo in vendita senza indicazione su importatore e produttore (nome, ragione sociale o marchio e sede legale), “tutte informazioni – spiegano dalla GdF – previste dalla normativa vigente al fine di evitare la vendita di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi in quanto privi dei requisiti minimi di sicurezza necessari per una regolare commercializzazione sul mercato”.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato all’ Autorità giudiziaria ed è stata elevata una sanzione amministrativa fino a un importo massimo di circa 26.000 euro.

“Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza, e una protezione efficace dei consumatori, in questo caso anche dei bambini e dei più giovani”, spiegano dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina.