Formia contro il bullismo, il convegno per sensibilizzare gli studenti

In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che ricorre il 7 febbraio, il Comune di Formia promuove un convegno di sensibilizzazione rivolto agli studenti delle scuole medie. L’iniziativa si terrà venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nella sala consiliare “E. Ribaud”.

L’evento rientra nelle attività delle Politiche giovanili ed è pensato per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attraverso un percorso di consapevolezza e confronto. Al convegno parteciperanno psicologi, operatori sociali ed esperti in ambito educativo e giuridico dell’associazione #educazionesentimentale, che guideranno i ragazzi in una riflessione sui temi delle relazioni, delle emozioni, del rispetto reciproco e dell’uso consapevole delle tecnologie digitali e dei social network.

La giornata sarà articolata in momenti teorici e laboratoriali, con spazi di dialogo diretto con gli studenti, per favorire la partecipazione attiva e la riflessione personale. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, e dell’assessore alle Politiche sociali e giovanili, Alessia Buco.

«Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo rappresenta una priorità per l’Amministrazione comunale», ha dichiarato il sindaco Taddeo, sottolineando l’importanza di promuovere fin dall’età scolastica una cultura del rispetto, dell’inclusione e della responsabilità, offrendo ai giovani strumenti concreti per riconoscere comportamenti a rischio e costruire relazioni sane.

Sull’approccio educativo e relazionale si è soffermata anche l’assessore Alessia Buco, che ha evidenziato come l’iniziativa sia stata pensata non solo in chiave informativa, ma soprattutto esperienziale, per dare ai ragazzi spazio di ascolto e confronto su temi delicati come le dinamiche di gruppo, la gestione dei conflitti e l’uso responsabile dei social.

All’interno del convegno è previsto anche un momento artistico: alle ore 11.30 andrà in scena una performance di danza contemporanea a cura della Scuola di Danza Be Art di Barbara Alicandro, come ulteriore strumento espressivo e di riflessione sui temi affrontati. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune di Formia a sostegno delle politiche educative e di prevenzione, in collaborazione con scuole e associazioni del territorio.