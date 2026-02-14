Formia, controlli in pescheria: prodotti sequestrati e sanzioni

Prodotti ittici privi delle informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità ed etichettatura: scattano sequestri e sanzioni in una pescheria di Formia. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Spigno Saturnia, insieme al personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL e agli ispettori dell’ICQRF di Roma, nell’ambito di un’attività di controllo igienico-sanitario e commerciale.

Nel punto vendita sono stati rinvenuti 71,5 chilogrammi di prodotti ittici – tra cui molluschi, vongole veraci, cozze, pesce serra, palamita, marmore, razze e alici – risultati privi di idonea documentazione sulla tracciabilità. Per questo motivo è scattato il sequestro amministrativo della merce. Di questi, 38 chilogrammi di molluschi bivalvi sono stati smaltiti tramite ditta autorizzata, a tutela della salute pubblica, mentre 33,5 chilogrammi di altri prodotti sono stati devoluti in beneficenza.

I controlli sono stati estesi anche al locale deposito con annessa cella frigorifera, dove sono stati trovati 120 cartoni contenenti prodotti ittici congelati di varie specie, tra cui cernie, polpi e seppie. All’interno della cella sono stati inoltre rinvenuti 111 chilogrammi di prodotti privi di etichettatura o documentazione idonea a garantirne la rintracciabilità, in violazione del Regolamento europeo 178 del 2002. Anche in questo caso è stato disposto il sequestro amministrativo e la merce è stata smaltita sotto il controllo dell’autorità sanitaria.

Al titolare della pescheria sono stati notificati verbali di contestazione da parte dell’ASL per le irregolarità in materia di tracciabilità sanitaria, oltre a una sanzione di 1.500 euro elevata dai Carabinieri Forestali per la violazione delle norme sull’etichettatura e tracciabilità dei prodotti della pesca previste dal decreto legislativo 4 del 2012. I controlli dell’Arma proseguono nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione degli illeciti a tutela della salute pubblica e dell’ecosistema.