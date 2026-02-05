Formia, la raccolta differenziata sale al 77% con il nuovo calendario

A Formia la raccolta differenziata ha raggiunto il 77%, segnando un salto in avanti significativo rispetto al 71% registrato prima dell’introduzione del nuovo calendario di conferimento.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale.

“Questo risultato è un segnale positivo per tutta la città – afferma il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo – Dimostra che, quando istituzioni e società pubbliche lavorano in modo coordinato e i cittadini fanno la loro parte, i benefici sono concreti. Più raccolta differenziata significa una città più pulita, più ordinata. Il prossimo obiettivo concreto sarà la riduzione della Tari per tutti i cittadini”.

A commentare il risultato è anche l’Assessore ai Rifiuti, Fabio Papa:

“Il dato del 77% certifica che la strada intrapresa è quella giusta – dichiara l’assessore Fabio Papa – Il nuovo calendario di conferimento, insieme al lavoro di riorganizzazione del servizio e al costante dialogo con FRZ, sta rendendo la raccolta più efficiente e più aderente alle reali esigenze dei quartieri. Questo risultato è merito soprattutto dei cittadini, che stanno dimostrando attenzione e senso civico. Continueremo a investire su informazione, controllo e miglioramento del servizio per consolidare questi numeri e accompagnare la città verso l’obiettivo dell’80% e oltre”.

“Il passaggio dal 71% al 77% dimostra che il nuovo calendario funziona e che l’organizzazione messa in campo da FRZ sta producendo risultati reali – dichiara Raffaele Rizzo, Amministratore unico di FRZ – È il frutto del lavoro quotidiano dei nostri operatori e di un rapporto sempre più consapevole con i cittadini. L’obiettivo dell’80% è alla nostra portata e continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente il servizio e la qualità della raccolta”.

Il percorso avviato guarda ora al consolidamento dei risultati raggiunti e a nuovi miglioramenti, con l’obiettivo di superare stabilmente l’80% di raccolta differenziata e rendere Formia un modello virtuoso di gestione pubblica dei rifiuti nella Provincia di Latina e in tutta la Regione Lazio.