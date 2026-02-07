ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

latina

Furto nel camerino del Teatro D’Annunzio, rubati i pc di Marco Travaglio

Il giornalista era a Latina per lo spettacolo Cornuti e Contenti

LATINA – Furto giovedì sera al teatro D’Annunzio, che era sould out per lo spettacolo di Marco Travaglio dal titolo “Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?”. Mentre il giornalista era sul palco, qualcuno è entrato nel camerino e ha portato via il suo pc e altri due dispositivi, un secondo computer portatile e un tablet. E’ stato proprio il direttore del Fatto Quotidiano, al termine del monologo ad accorgersi del furto e a chiamare la polizia, formalizzando poi la denuncia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante e sono state avviate le indagini. La notizia è stata riportata dal quotidiano Latina Oggi.

 

 

