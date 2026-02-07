Furto nel camerino di Travaglio, la direzione del Teatro D’Annunzio esprime rammarico

La Direzione del Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” ha espresso piena solidarietà a Marco Travaglio, alla sua produzione e allo staff, in relazione ai fatti avvenuti nella serata di giovedì quando si è verificato un furto nel camerino del giornalista mentre lui era sul palco per lo spettacolo. La presenza del giornalista era stata fortemente voluta e inserita nella stagione teatrale “Liberi di scegliere”, e la Direzione manifesta profondo rammarico per un episodio definito del tutto inedito nella storia della struttura. L’accaduto viene definito un episodio isolato, non riconducibile ai contenuti dell’iniziativa, attualmente al vaglio degli organi preposti. È stato proprio il direttore del Fatto Quotidiano, al termine del monologo ad accorgersi del furto e a chiamare la polizia, formalizzando poi la denuncia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante e sono state avviate le indagini.