Gaeta, al via a scuola un progetto di educazione civica e prevenzione per i giovani

Gaeta diventa punto di partenza di un progetto nazionale di educazione civica e prevenzione rivolto ai giovani. Venerdì 6 febbraio prenderanno il via, in anteprima assoluta, gli incontri dedicati alla sicurezza nei locali pubblici presso l’Istituto Nautico “Giovanni Caboto”. Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Cristian Leccese, che mette al centro un messaggio chiaro: il vero pericolo è il non sapere.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e responsabilità nei comportamenti, affrontando temi cruciali per la sicurezza collettiva e stimolando una riflessione concreta su come prevenire tragedie che, troppo spesso, nascono da disinformazione o sottovalutazione dei rischi. Eventi recenti, come quello avvenuto a Grans-Montana, dimostrano quanto la mancanza di conoscenza possa trasformarsi in un pericolo reale.

Il percorso formativo è firmato da Aldo Baia, RSPP con oltre trent’anni di esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza, specializzato nella prevenzione incendi in luoghi ad alto rischio e in spazi confinati. Un contributo tecnico e professionale che garantisce solidità e autorevolezza all’intero progetto.

Fondamentale anche la partecipazione del Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Il presidente Alessandro Sparagna, insieme a medici di Pronto Soccorso e Rianimazione della CRI, affronterà le tematiche legate al primo intervento in caso di incendio, panico o situazioni di calca durante le evacuazioni, fornendo agli studenti indicazioni pratiche su come comportarsi in attesa dei soccorsi.

Gli incontri saranno strutturati in modo interattivo, con dimostrazioni pratiche, simulazioni di evacuazione e analisi di scenari emergenziali, per rendere la formazione concreta ed efficace. Un approccio che punta a trasformare l’informazione in consapevolezza reale.

La scelta di partire da Gaeta non è casuale. Città candidata a Capitale del Mare, Gaeta forma studenti che in futuro lavoreranno a bordo di navi e in contesti complessi, dove la prevenzione e la gestione delle emergenze rappresentano competenze fondamentali, non solo professionali ma anche umane.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica dell’Istituto Caboto, che ha accolto il progetto con convinzione, introducendo in anteprima questa materia e coinvolgendo tutti gli studenti, dal primo al quinto anno.

Il progetto sarà presentato anche a livello nazionale durante il Festival dei Giovani, in programma a Gaeta nel mese di marzo, coinvolgendo ragazzi provenienti da tutta Italia. L’iniziativa ha già raccolto ampi consensi, soprattutto alla luce dei recenti episodi che hanno visto giovani coinvolti in gravi incidenti all’interno di locali pubblici.