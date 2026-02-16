Gaeta, iniziati i lavori nel quartiere di Monte Tortona

Sono iniziati i lavori di riqualificazione nel quartiere di Monte Tortona, per un investimento complessivo di 453.000 euro interamente finanziato dalla Regione Lazio. L’intervento punta a migliorare sicurezza, viabilità e qualità della vita urbana, con l’appalto gestito da Astral.

Il progetto prevede la sistemazione integrale dell’area in cui è attualmente collocata la fermata del trasporto urbano. Sarà realizzata una nuova piazzola di sosta con pensilina moderna e una banchina stradale illuminata, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai pedoni e agli utenti in attesa dei mezzi pubblici.

Gli interventi interesseranno anche una parte dei marciapiedi del quartiere, oltre al restauro e al consolidamento dei muraglioni di contenimento, che attualmente versano in condizioni di degrado.

L’approvazione del progetto è stata annunciata dal Sindaco Cristian Leccese, che ha dichiarato:

“Con l’avvio di questi lavori manteniamo un impegno preciso assunto con i cittadini di Monte Tortona. Si tratta di un intervento concreto che punta a migliorare sicurezza e decoro urbano, ma soprattutto a dare risposte puntuali a un quartiere che negli ultimi anni ha conosciuto una significativa crescita. Continueremo a lavorare con determinazione per assicurare interventi mirati e programmati, capaci di incidere realmente sulla qualità della vita dei residenti.”

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Magliozzi, ha aggiunto:

“L’opera rappresenta un passo importante nel percorso di ammodernamento delle infrastrutture cittadine. Abbiamo concentrato l’attenzione su sicurezza, accessibilità e funzionalità degli spazi pubblici, intervenendo su elementi essenziali come la fermata del trasporto urbano, i marciapiedi e i muraglioni di contenimento. Ringraziamo la Regione Lazio per il sostegno finanziario e Astral per la gestione dell’appalto, certi che la collaborazione istituzionale sia la chiave per realizzare interventi efficaci e duraturi.”