Gaeta, maxi-sanzione al cantiere navale: 90mila euro di multa

GAETA – Il gestore di un cantiere navale che opera nel porto di Gaeta ha ricevuto una sanzione di 90.000 euro dalla Capitaneria di Porto. I fatti, dopo l’accertamento di gravi violazioni ambientali, sono stati segnalati agli organi amministrativi competenti per le ulteriori determinazioni di legge. E’ accaduto durante le attività di vigilanza ambientale svolte dal Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera in collaborazione con i tecnici specializzati di ARPA Lazio e che hanno portato all’accertamento e alla contestazione di diverse condotte illecite in materia di gestione dei rifiuti e di smaltimento dei reflui industriali.

“Le attività ispettive hanno evidenziato significative criticità ambientali che, in alcuni casi, presentavano dirette ripercussioni sull’ambiente marino circostante – si legge in una nota – . Situazioni potenzialmente idonee a determinare la contaminazione degli specchi acquei, attraverso il riversamento di residui di lavorazioni meccaniche e sostanze chimiche, in violazione delle vigenti normative a tutela dell’ambiente”. Il caso più eclatante quello del cantiere a Gaeta, ma ulteriori controlli svolti nei territori dei Comuni di Fondi e Gaeta hanno consentito di accertare irregolarità nella gestione di due impianti di depurazione delle acque pubbliche, con l’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 14.000 euro.