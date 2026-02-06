Gaeta, riaperta via Cristoforo Colombo dopo il cedimento del muro

GAETA – E’ stata riaperta via Cristoforo Colombo dopo il crollo di un muro di contenimento avvenuto la sera di mercoledì 28 gennaio, che aveva causato lo sversamento sulla carreggiata di un cumulo di terra e detriti rendendo la via impraticabile e isolando di fatto i residenti della zona. Rimosso il materiale franato, l’area è stata messa in sicurezza, poi per prevenire ulteriori rischi “derivanti da possibili distacchi residui – si legge in una nota del Comune – , sono state posizionate barriere di protezione tipo “new jersey”, consentendo così infine di liberare interamente la sede stradale e riattivare il transito veicolare e pedonale in piena sicurezza”.

Il Sindaco Leccese ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza, i Vigili del Fuoco, gli agenti del Commissariato di Polizia di Gaeta, il personale sanitario del 118, la Protezione Civile e la ditta incaricata. “La riapertura odierna conclude la prima fase di gestione dell’evento critico. – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici che ha seguito le fasi della messa in sicurezza – Resta ora prioritario l’avvio degli accertamenti necessari a definire con esattezza le competenze relative al manufatto ceduto, passaggio indispensabile per poter procedere alla successiva pianificazione degli interventi di ricostruzione definitiva e ripristino strutturale del muro.”