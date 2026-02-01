Giornata di match per Latina Calcio, Cisterna Volley e Benacquista Latina Basket

LATINA – Sport giornata di match per tutte e tre le principali squadre pontine. Domenica 1° febbraio comincia il Latina calcio che alle 14,30 sarà impegnato in Puglia contro l’insidioso Monopoli, attualmente settimo in classifica. Dopo la finale conquistata il prossimo obiettivo per i nerazzurri è mantenersi stabilmente lontani dalla zona play-out.

“Giocare subito un’altra partita ha sicuramente due facce. Da un lato c’è poco tempo per recuperare, ma dall’altro l’entusiasmo per il traguardo raggiunto è ancora vivo e questo può darci una spinta importante. Sta a noi essere bravi a trasformare le energie emotive in concentrazione e non in distrazione”, ha detto Mister Volpe che sta vivendo un momento importante con la squadra. “È una soddisfazione vedere una squadra che risponde sempre come collettivo. Non dipendere dai singoli significa avere una base solida e una mentalità giusta. La libertà nasce proprio da questo: i ragazzi sanno cosa fare, si aiutano e si assumono responsabilità. È un Latina che sente sempre più suo questo percorso, ma soprattutto è una squadra che crede in quello che fa. Mi aspetto un avversario organizzato, intenso e con importanti valori tecnici. Sarà una partita complicata, come tutte a questo punto della stagione. Dovremo essere molto attenti, umili e pronti a lottare su ogni pallone.”

BASKET – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta a tornare sul parquet in occasione della giornata 24 del campionato di Serie B Nazionale, quando i nerazzurri affronteranno il team marchigiano della General Contractor Jesi. La palla a due è fissata per domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18, sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina.

I pontini si presentano all’appuntamento forti di 32 punti in classifica, che valgono attualmente la quinta posizione, con una gara in meno disputata a causa del rinvio del match con Chiusi, non giocato nel turno precedente per impraticabilità di campo e che verrà recuperato prossimamente. Davanti a Latina ci sono la Luiss Roma a quota 34 e il terzetto composto da Virtus Roma, Pielle Livorno e Juvecaserta a 38.

In questa fase della stagione, ogni partita assume un peso specifico sempre maggiore e la Benacquista è ben consapevole dell’importanza di capitalizzare il più possibile, soprattutto negli incontri casalinghi. Capitan Pastore e compagni hanno lavorato in settimana con grande concentrazione e intensità, potendo contare anche sul rientro in gruppo di Ilario Simonetti, tornato ad allenarsi con i compagni.

VOLLEY – Diciannovesima giornata di SuperLega (quartultimo turno), il Cisterna Volley domenica alle ore 18 sarà di scena in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. La squadra di Boninfante è fresca di qualificazione agli ottavi di Coppa CEV, e in SuperLega si contende il quarto posto con Modena che ha gli stessi punti di Piacenza ma col naso avanti in virtù di una vittoria in più, quella conquistata al PalaPanini (al tie-break) nel turno precedente proprio nel derby emiliano contro la Gas Sales Bluenergy.

Cisterna, invece, si gioca la salvezza: obiettivo a portata di mano. La squadra di Morato deve difendere sei lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Grottazzolina, impegnata oggi nell’anticipo casalingo contro Monza, che a sua volta ha bisogno di punti per difendere l’ottavo posto.