Giornata Mondiale del Pensiero, a Gaeta oltre 400 scout

Domenica 22 febbraio 2026 Gaeta ospiterà la Giornata Mondiale del Pensiero, ricorrenza internazionale che celebra il compleanno di Robert Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, e di Olave Baden-Powell, Capo Guida Mondiale. Quest’anno l’appuntamento assume un significato speciale perché ricorre il centenario della manifestazione, che da cento anni unisce Guide e Scout di tutto il mondo nel segno dell’amicizia, della pace e della fraternità.

L’iniziativa è promossa dai gruppi AGESCI della Zona Riviera d’Ulisse – Castelforte 1, Formia 1 e 2, Maranola 1, Fondi 1 e 2, Lenola 1, Terracina 1, 2 e 3, Sabaudia 1 – con il patrocinio del Comune di Gaeta. L’evento si inserisce nel percorso mondiale della World Association of Girl Guides and Girl Scouts.

La Giornata Mondiale del Pensiero nasce con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza a una comunità globale, educando bambini, ragazzi e adulti ai valori dell’amicizia senza confini, della solidarietà e della responsabilità. Nel centenario, il messaggio assume un valore simbolico ancora più forte: cento anni di impegno educativo e di legami costruiti tra generazioni e Paesi diversi.

La giornata, che avrà come tema “La nostra amicizia”, si aprirà alle 9.30 con la cerimonia inaugurale. Durante la mattinata le diverse Branche – Castorini, Lupetti e Lupette, Guide ed Esploratori, Rover e Scolte – svolgeranno attività in vari punti della città, tra piazza Trieste, piazza Monsignor Luigi Di Liegro, piazza XIX Maggio e la Villetta di Serapo, con momenti educativi e simbolici dedicati al valore dell’amicizia.

Alle 12.15 è prevista la celebrazione della Messa in piazza Monsignor Luigi Di Liegro. Nel pomeriggio l’animazione curata dalla Branca R/S accompagnerà i partecipanti verso la cerimonia conclusiva delle 15.30, che comprenderà la tradizionale “Cerimonia del Penny”: ogni scout donerà un euro, destinato a iniziative solidali.

Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città, evidenziando il valore educativo dello scoutismo e il significato di ospitare centinaia di giovani impegnati a riflettere sul tema dell’amicizia e della solidarietà.