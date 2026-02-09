Giorno del Ricordo, a Latina cerimonia al monumento ai Martiri delle Foibe

LATINA – Il 10 febbraio è il “Giorno del Ricordo” per rendere omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Anche a Latina si svolgerà una cerimonia commemorativa organizzata dalla Prefettura d’intesa con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con il Comune di Latina e con la 4ª Brigata Telecomunicazioni Sistemi D.A./A.V. Aeronautica

Militare di Borgo Piave.

Il programma prevede alle ore 10.15, la Santa Messa presso la Parrocchia “Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria” di Latina, in Viale XXIV Maggio; al termine sarà deposta una corona al monumento intitolato ai Martiri delle Foibe di Piazzale Trieste.

Alla manifestazione parteciperanno le Autorità civili, militari e religiose della Provincia, i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma e una rappresentanza di studenti delle scuole del capoluogo.

La locandina dell’evento è stata realizzata dai ragazzi delle classi di grafica del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Latina.