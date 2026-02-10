Giorno del Ricordo, la sindaca Celentano: “Consegniamo ai giovani questa memoria consapevole”

LATINA – Si sono svolte oggi in piazzale Trieste a Latina, precedute dalla Messa nella chiesa dell’Immacolata, le celebrazioni per il Giorno del Ricordo, per rendere omaggio alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. Alla manifestazione organizzata dalla Prefettura d’intesa con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con il Comune di Latina e con la 4ª Brigata Telecomunicazioni Sistemi D.A./A.V. Aeronautica Militare di Borgo Piave, erano presenti la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, la sindaca Celentano e le altre autorità cittadine e provinciali, civili e militari.

“Latina ha un legame viscerale con questa immane tragedia – ha detto la prima cittadina di Latina nel suo discorso al Monumento ai Martiri delle Foibe – : la nostra è una città giovane, nata dalla bonifica, ma è cresciuta grazie all’innesto di comunità diverse che qui hanno cercato e trovato una nuova casa, proprio come quelle famiglie in cerca di libertà sotto l’egida del tricolore.

Rinnoviamo oggi il nostro impegno a non dimenticare. Consegniamo ai giovani questa memoria consapevole, affinché siano essi stessi sentinelle di libertà e di pace, capaci di costruire un futuro dove nessuno debba più sentirsi “straniero” nella propria terra”.