Gira con un’auto rubata su cui ha messo la targa dell’auto di un familiare: 21 enne denunciato

SEZZE – Girava con un’auto rubata a cui aveva applicato la targa di un’auto di famiglia dello stesso modello. Se ne sono accorti i carabinieri quando hanno fermato un 21enne che è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e possesso di strumenti atti allo scasso.

La scoperta durante un controllo alla circolazione stradale quando i militari hanno fermato l’indagato, già noto alle forze dell’ordine, mentre era alla guida di un’utilitaria con targhe non corrispondenti. Nel corso di più approfonditi accertamenti, infatti, attraverso l’esame del telaio, è emerso che il veicolo risultava da ricercare, in quanto rubato lo scorso 6 gennaio in provincia di Roma.

La successiva perquisizione veicolare, ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’indagato diversi strumenti atti allo scasso, tra cui cacciaviti, un martelletto frangi vetro, forbici e tenaglie.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro tra cui l’autovettura che è stata affidata in custodia ad un deposito giudiziario.