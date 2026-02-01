Gr Latina – 1° Febbraio ore 8

Guida un’auto sequestrata, ha un coltello e una dose di cocaina e rifiuta il drug-test
Maratona Maga Circe, l’edizione 2026 è quella dei record – Primi risultati
Salvatore D’Incertopadre presenta Il romanzo di Akhenaton
Sezze, un successo la raccolta per la Casa della Salute
Museo Cambellotti, affidato alle ragazze del servizio civile il servizio di accoglienza e informazione
Latina, tabaccaio rapinato al rientro a casa
Giornata di match per Latina Calcio, Cisterna Volley e Benacquista Latina Basket
Gaeta, in arrivo il Centro nazionale di educazione permanente e il Museo diffuso del mare
Latina, sperimentazione viabilità in via Milazzo, senso unico per sei mesi
Sermoneta, furto al supermercato: 51enne denunciato dai Carabinieri
Terracina, stato di agitazione dell’Azienda Speciale per il futuro del personale
Il Parco dei Monti Aurunci protagonista del Cammino di San Filippo Neri
Casa di Comunità, il Sindaco Mantini incontra la nuova direttrice del Distretto Lt1
Ex Zuccherificio di Latina Scalo, partita la bonifica