Gr Latina – 10 febbraio ore 20
Latina, si dimette l’assessora al Bilancio Ada Nasti
Minorenne rapita e sfruttata sessualmente, nuovo arresto per la coppia di aguzzini
Giorno del Ricordo, la sindaca Celentano: “Consegniamo ai giovani questa memoria consapevole”
Gr Latina – 10 febbraio ore 16
“Capo Portiere, l’aereo riemerso da mare”, ad Anzio la presentazione del libro di Angelo Silvestri e Dante Taddia
Tiziano Ferro superospite di Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti
Latina, si rompe un giunto sul cavalcavia della Pontina, strada chiusa e traffico in tilt
Accusato di uno scippo, per un 15 enne scatta l’avviso orale del Questore di Latina
Gr Latina – 10 febbraio ore 12
Quattordicenne aggredita in via Roma, il sindaco Giannetti: “Quanto accaduto ferisce il cuore”
Era ricercato da gennaio, arrestato un pakistano di 24 anni a Sermoneta
Latina, fermato in strada con un tirapugni in metallo: denunciato un 32enne
Paolo Belli torna a teatro con “Pur di far spettacolo”, la tappa zero a Gaeta
Fervono i preparativi per la finale di Viviamo d’Arte Festival a Latina
“La Radiologia del Goretti sembra come paralizzata tra incredulità e dolore immenso”: La consigliera Ciolfi sulla morte del collega di reparto
Sequestro preventivo di un milione di euro a carico di una società di Terracina
Terracina, violenta lite tra ragazze: 14enne colpita in volto portata in ospedale