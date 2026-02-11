Gr Latina – 11 febbraio ore 17
Maxi controlli nel sud pontino: sequestro di dolci di Carnevale, chiusure e sanzioni
Cisterna, rubano in casa e prelevano soldi dal conto bancario della vittima: tre denunciati
Aprilia, trovato con una pistola rubata: arrestato
Carnevale a Fondi: tre programmi, un’unica grande festa
Latina, voragine in via Piave: traffico e auto danneggiate
Sabaudia, aggiornato il bando per l’assegnazione delle case popolari
Bloccata sulla Pontina poco prima di partorire, donna scortata in ospedale
Al cinema Corso di Latina la proiezione di Disunited Nations
Trasporti per le isole, la Regione Lazio convoca il tavolo
Il Tar di Latina annulla le ordinanze del Comune di Ventotene che avevano revocato Formia Rifiuti Zero
All’Ic Volta di Latina un albero di ulivo per ricordare Giovanni Palatucci
La Guardia di Finanza dona libri e giochi al Centro Minori di Latina
Tenta di incendiare con l’alcol un’auto e uno scooter, bloccata dal proprietario e denunciata
A Priverno una targa per Don Andrea Santoro nel ventennale della sua uccisione
Gr Latina – 11 febbraio ore 9
Gaeta, maxi-sanzione al cantiere navale: 90mila euro di multa
A Scauri domenica va in scena la 33a edizione del Carnevale