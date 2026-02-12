Gr Latina – 12 febbraio ore 20

Gr Latina – 14 febbraio ore 18
Truffe in aumento, le raccomandazioni della Polizia di Stato
Calcio serie C, Benevento – Latina finisce in pareggio
Formia, controlli in pescheria: prodotti sequestrati e sanzioni
Scauri, rapina in sala scommesse: due arresti dopo l’inseguimento
Tabaccaio rapinato e picchiato in Via dei Volsci, la polizia ferma uno degli aggressori: tradito dall’anello e da un’impronta
Latina, sparano con un’arma giocattolo nei pressi del Mc delle autolinee, denunciati quattro minorenni
La Asl di Latina apre al Goretti l’ambulatorio per la terapia del dolore cronico
A Sezze una città sotterranea tutta la scoprire: partita da terza campagna di ricognizione
Latina istituisce il Garante per i diritti degli animali
Gr Latina – 14 febbraio ore 8
Basket, Benacquista Latina gioca “in casa” a Veroli contro Fabriano
Il Latina gioca a Benevento contro la più forte del campionato
I quotidiani di Latina in un click – 14 febbraio 2026
Consigliere e dirigente sotto inchiesta per corruzione, il sindaco Mantini chiede la convocazione dei gruppi politici
Ricercato in Romania per tentato omicidio, minorenne arrestato dalla Polizia ad Aprilia
Maltempo in arrivo, allerta arancione in provincia: il Comune di Latina apre il Coc
Incidente mortale sulla Pontina a Roma, strada chiusa in direzione di Latina