Gr Latina – 13 febbraio ore 15

Ricercato in Romania per tentato omicidio, minorenne arrestato dalla Polizia ad Aprilia
Maltempo in arrivo, allerta arancione in provincia: il Comune di Latina apre il Coc
Incidente mortale sulla Pontina a Roma, strada chiusa in direzione di Latina
Trasporti per le isole, si è riunito Regione il tavolo chiesto da Ponza
Il Consiglio comunale di Latina approva il Piano carburanti
Cisterna, indagine Procura della Repubblica su consigliere e dirigente del Comune
Il record dell’Oasi di Pantanello di Ninfa: 5000 visitatori in un anno
Bobbo ed i suoi “Vent’anni di musica”, lo spettacolo a Latina il 22 Febbraio
Quelli della Radio celebra mezzo secolo di radiofonia, Nervegna: “La radio sta vivendo una seconda giovinezza”
Aprilia, buche e strada dissestata in via del Giglio: nuove limitazioni alla circolazione
Minturno, pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Pedemontana a Formia, il Ministero della Cultura dice sì al progetto in deroga al piano paesistico
Latina, lettera minatoria contro i magistrati di Tribunale e Procura, indaga la polizia