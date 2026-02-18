Gr Latina – 18 febbraio ore 7

Gr Latina – 17 febbraio ore 19
Federico Carnevale candidato alla Provincia per il centrodestra: “Onorato, grazie a tutti”
Inchiesta su consigliere e dirigente del Comune di Cisterna, convocata la Conferenza dei Capigruppo
Lite per gli stipendi non pagati, operaio denunciato
Il Giardino di Ninfa pronto alla riapertura con le fioriture di primavera
Il Comune di Latina cerca location di pregio per matrimoni e unioni civili
A Latina un convegno dedicato alla figura di Alfonso Malinconico: magistrato, artista, intellettuale
Fondi, il nuovo ponte di via della Torre pronto a primavera
Elezioni Provinciali Latina, il centrodestra candida Federico Carnevale alla Presidenza
Porti di Roma e del Lazio, nel 2025 a Gaeta il +12% di merci solide
Un mini-revolver e una rivoltella, cartucce e componenti di armi: arrestato
Gr Latina – 17 febbraio ore 12
Viviamo d’Arte Festival: il 6 marzo la grande finale al Teatro D’Annunzio di Latina
Inchiesta sui chioschi: ai domiciliari l’ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci
Pontinia, approvato il progetto per il Museo Poderale
Tango al Teatro D’Annunzio di Latina, in scena la danza contemporanea e l’orchestra dal vivo
I quotidiani di Latina in un click – 17 febbraio 2026
Gr Latina – 17 febbraio ore 7