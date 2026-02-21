Gr Latina – 21 febbraio ore 12
Carnevale accetta la candidatura a presidente della Provincia di Latina
Controlli straordinari nei locali della movida: irregolarità e sanzioni a Terracina
Incidenti sulla Monti Lepini e sull’A24, due vittime, di Fondi e Terracina
Elezioni provinciali, l’annuncio di Stefanelli. “Non mi ricandido”
Via libera in Regione ai fondi per la videosorveglianza a Latina: la soddisfazione di Tripodi (FI)
Gr Latina – 21 febbraio ore 9
Stipendi non pagati negli aisili nido di Latina, la Cgil Fp chiede l’intervento del Prefetto
Il “Treno del Ricordo” fa tappa a Latina Scalo, la storia del confine orientale in una mostra multimediale
Al Francioni Latina contro Potenza (alle 14,30)
I quotidiani di Latina in un click – 21 febbraio 2026
Gr Latina – 20 febbraio ore 17
Cisterna, il sindaco Mantini chiede l’azzeramento delle commissioni consiliari
Asili nido, ritardi nei pagamenti: le educatrici di Latina senza stipendio
Terracina, la Provincia di Latina avvia la sperimentazione delle barriere galleggianti nei canali
Cedimento dell’argine del canale Linea Pio VI, tavolo in Comune a Terracina
Sabaudia, conclusi i lavori di ampliamento del cimitero comunale
Voucher sportivi da 500 euro per i giovani di Latina: aperto l’avviso pubblico