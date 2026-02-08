I quotidiani di Latina in un click – 8 febbraio 2026
Gr Latina – 8 febbraio ore 8
Gr Latina – 7 febbraio ore 18
Latina, maltrattava i genitori anziani, arrestata una donna di 38 anni
Latina celebra i 102 anni di Suor Ginetta Pannunzio
Latina, 40enne trovato vicino casa della ex nonostante il divieto: arrestato
Furto nel camerino di Travaglio, la direzione del Teatro D’Annunzio esprime rammarico
Gr Latina – 7 febbraio ore 12
Bullismo e diffusione illecita di immagini intime, la lezione di LatinaAutismo al Vittorio Veneto
Latina, botte e insulti davanti ai figli piccoli, in carcere un 35enne
Furto nel camerino del Teatro D’Annunzio, rubati i pc di Marco Travaglio
Finta casa vacanze, truffato un apriliano
Latina fermata dalla Cavese: al Francioni finisce 0-0
Abbandono dei rifiuti, nasce il Comitato promotore per la tutela dell’Ambiente città di Latina
I quotidiani di Latina in un click – 7 febbraio 2026
Gr Latina – 7 febbraio ore 9
Fondazione Latina 2032, Celentano ufficializza la nomina di Massimo Passamonti nel cda
Asam Aprilia, sindacati proclamano lo stato di agitazione