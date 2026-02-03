ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Grave incidente in Via Congiunte Destre, auto si ribalta nel canale, ferita una ragazza

La carambola alle porte di Latina

LATINA – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi in strada Congiunte Destre, alle porte di Latina, dove l’auto guidata da una ragazza ha sbandato improvvisamente ed è uscita di strada ribaltandosi nel canale che costeggia l’arteria. Sono stati due autotrasportatori che avevano assitito all’incidente a dare l’allarme al 112. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno estratto la giovane automobilista quando l’acqua era già nell’abitacolo, e il 118. La giovane è stata poi elitrasportata in ospedale, in codice rosso.

Due i feriti invece in un altro incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi sul lato opposto in via Congiunte Sinistre all’altezza di Tor Tre ponti. Tre i veicoli coinvolti

