Guida ubriaco e fa un incidente a Priverno: denunciato 29enne

I Carabinieri della Stazione di Maenza hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 29 anni, residente in provincia di Latina, per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’intervento è avvenuto nel corso della notte a Priverno, in piazza Martiri d’Ungheria, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 NUE relativa a un incidente stradale autonomo. Il 29enne era rimasto coinvolto nel sinistro mentre si trovava alla guida della propria autovettura. Nel corso dei rilievi, i militari dell’Arma hanno sottoposto l’uomo agli accertamenti alcolemici, dai quali è emerso un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Alla luce degli accertamenti, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. I Carabinieri hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida e al fermo amministrativo del veicolo.