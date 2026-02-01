Guida un’auto sequestrata, ha un coltello e una dose di cocaina e rifiuta il drug-test

SEZZE – Fermato a Pontinia nel corso di controlli stradali da parte dei carabinieri, un uomo di 51 anni residente a Sezze e già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per i reati porto di armi atte a offendere, sottrazione di cose sottoposto a sequestro e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Pontinia avevano fermato l’uomo alla guida di un’auto e nel corso degli accertamenti è emerso che il veicolo era risultato sottoposto a sequestro amministrativo. dalla successiva perquisizione personale e veicolare nei confronti del 51enne è stata trovata una modica quantità di cocaina e un coltello da cucina della lunghezza di 19 cm.

Visto lo stato psicofisico alterato manifestato durante il controllo, i Carabinieri hanno deciso di sottoporre il 51enne ad accertamenti di natura tossicologica che lui ha rifiutato. A quel punto il coltello e la sostanza stupefacente sono stati posti a sequestro, mentre l’autovettura è stata sequestrata amministrativamente, per la successiva confisca, ed affidata in custodia ad un deposito giudiziario.