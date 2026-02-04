I 70 anni di Confagricoltura Latina: a Fruit Logistica il lancio del logo celebrativo

Confagricoltura Latina celebra i suoi 70 anni partendo da Berlino, in occasione di Fruit Logistica, il principale evento internazionale dedicato al settore ortofrutticolo. Qui è stato presentato il logo celebrativo dell’anniversario alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dei vertici dell’associazione e di numerosi associati.

Il logo richiama i solchi della terra e i filari agricoli, simbolo del lavoro quotidiano e del legame con il territorio, con uno sguardo verso l’orizzonte che rappresenta il percorso di crescita e innovazione dell’agricoltura pontina. L’anno del settantesimo anniversario non sarà solo una celebrazione simbolica, ma un percorso di iniziative, progetti e dialogo con istituzioni e operatori del settore, volto a sostenere le imprese agricole e rafforzare l’identità dell’organizzazione.

“La presentazione del logo – spiega il direttore Mauro D’Arcangeli – segna l’inizio di un percorso che accompagnerà Confagricoltura Latina per tutto il 2026. Non una celebrazione fine a sé stessa, ma un anno di lavoro e confronto pensato per rafforzare l’identità dell’organizzazione, sostenere le imprese agricole e promuovere un dialogo costante con istituzioni, operatori e cittadini sui temi del lavoro, dell’innovazione e del futuro dell’agricoltura”.

Il logo del 70° anniversario è stato concepito come sintesi visiva di questo cammino. Le linee che lo attraversano richiamano i solchi della terra e i filari agricoli, simbolo del lavoro quotidiano e del legame profondo con il territorio, mentre lo sguardo è proiettato verso l’orizzonte, a rappresentare un percorso che continua e si rinnova. Il sole che sorge diventa così metafora di un nuovo inizio che nasce dall’esperienza e dai valori costruiti in settant’anni di attività al fianco delle imprese agricole pontine.

“Il settantesimo anniversario – afferma Luigi Niccolini, presidente di Confagricoltura Latina – rappresenta un passaggio importante nella storia della nostra organizzazione e dell’agricoltura del territorio. In settant’anni Confagricoltura Latina ha accompagnato la crescita delle imprese, interpretato i cambiamenti del settore e costruito un rapporto solido con il mondo agricolo pontino. Questo anniversario è l’occasione per valorizzare quel percorso e, allo stesso tempo, per rilanciare con ancora più forza il nostro impegno verso il futuro”.

“Aprire l’anno del settantesimo in un contesto internazionale come Fruit Logistica – sottolinea Stefano Maria Boschetto, vicepresidente di Confagricoltura Latina – significa affermare con chiarezza che il nostro territorio e le nostre imprese sono parte attiva delle trasformazioni che stanno attraversando il settore agricolo”.

“Il settantesimo anniversario – conclude il vice direttore Daniela Salvador – rappresenta un anno di lavoro, confronto e apertura. Un percorso pensato per rafforzare il ruolo dell’associazione, sostenere le imprese e coinvolgere il territorio, mettendo al centro innovazione, lavoro e futuro dell’agricoltura”.

Dopo l’avvio simbolico a Fruit Logistica, il programma per i 70 anni di Confagricoltura Latina proseguirà per tutto il 2026 con un calendario di iniziative sul territorio e in occasione dei principali appuntamenti fieristici, fino a culminare in un grande evento aperto alla comunità.