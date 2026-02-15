I quotidiani di Latina in un click – 15 febbraio 2026
Ogni giorno su Lunanotizie
Latina: tenta di rubare merce per 600 euro, i Carabinieri denunciano un 50enne
Terracina: insulta e minaccia i carabinieri intervenuti in un bar, denunciato 48enne
Carnevale Cisternese 2026, tutti gli appuntamenti di domenica e martedì e le chiusure al traffico
La Benacquista non si ferma: Fabriano ko, è la quinta vittoria di fila
Gr Latina – 15 febbraio ore 8
I quotidiani di Latina in un click – 15 febbraio 2026
Fondi, irregolarità sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: chiusa un’attività
Gr Latina – 14 febbraio ore 18
Truffe in aumento, le raccomandazioni della Polizia di Stato
Calcio serie C, Benevento – Latina finisce in pareggio
Formia, controlli in pescheria: prodotti sequestrati e sanzioni
Scauri, rapina in sala scommesse: due arresti dopo l’inseguimento
Tabaccaio rapinato e picchiato in Via dei Volsci, la polizia ferma uno degli aggressori: tradito dall’anello e da un’impronta
Latina, sparano con un’arma giocattolo nei pressi del Mc delle autolinee, denunciati quattro minorenni
La Asl di Latina apre al Goretti l’ambulatorio per la terapia del dolore cronico
A Sezze una città sotterranea tutta la scoprire: partita da terza campagna di ricognizione
Latina istituisce il Garante per i diritti degli animali
Gr Latina – 14 febbraio ore 8