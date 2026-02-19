I quotidiani di Latina in un click – 19 febbraio 2026
“Odissea – Cronaca di un viaggio” al Teatro D’Annunzio: cultura, musica e grandi classici per le scuole
Primo Maggio all’insegna dei giovani talenti: work in progress per la quarta edizione
Ciclista investito sull’Appia, il conducente dell’auto si allontana, poi si autodenuncia
Premio Eccellenza Femminili, al Teatro Moderno di Latina si prepara la terza edizione
Gr Latina – 19 febbraio ore 7
Gr Latina – 18 febbraio ore 20
Riparte “Con Guido Fai Strada”, la campagna per la sicurezza stradale promossa dalla Provincia di Latina
Debutto per Tiziana Vona neo presidente di Unindustria Latina. Succede a Fausto Bianchi
Riapre il Teatro Fellini di Pontinia: cultura, scuole e giovani protagonisti
Latina, una traversa di Corso Matteotti intitolata a Don Osvaldo
A Fondi la lezione di Pace di Marco Impagliazzo presidente di Sant’Egidio
Latina, discoteca nel locale non autorizzato, serata interrotta e sequestro: chiuso il Babù
Nove arresti tra Velletri e Latina, le Fiamme Gialle sequestrano beni per oltre un milione e mezzo di euro
Spaccio di droga a Sezze: due giovani arrestati
Nas tra Cori e Priverno, sequestrati oltre 500 articoli irregolari
Latina si colora di allegria: martedì grasso di festa con i carri in piazza
Giornata Mondiale del Pensiero, a Gaeta oltre 400 scout