I quotidiani di Latina in un click – 2 febbraio 2026
Ogni giorno su Lunanotizie
Valletta (Lega): “Vincenzo Zaccheo è l’uomo giusto per il Centenario”
Tirocini, Arsial dà il via ad “AGRISTART”
Referendum giustizia, a Latina convegno con l’Anm sulle ragioni del no
Lutto nella Croce Rossa di Latina, si è spento il volontario Giorgio De Prosperis
Gr Latina – 2 Febbraio ore 7
Suor Emma Zordan nominata Commendatore al Merito della Repubblica per il suo lavoro con i detenuti
La Benacquista Latina Basket batte Jesi al fotofinish: 77-73
Tragico ritorno a casa sulla Frosinone Mare, lei muore, lui è grave
Gira con un’auto rubata su cui ha messo la targa dell’auto di un familiare: 21 enne denunciato
Guida un’auto sequestrata, ha un coltello e una dose di cocaina e rifiuta il drug-test
Maratona Maga Circe, l’edizione 2026 è quella dei record – Primi risultati
Gr Latina – 1° Febbraio ore 11
Salvatore D’Incertopadre presenta Il romanzo di Akhenaton
Sezze, un successo la raccolta per la Casa della Salute
Museo Cambellotti, affidato alle ragazze del servizio civile il servizio di accoglienza e informazione
Latina, tabaccaio rapinato al rientro a casa
Giornata di match per Latina Calcio, Cisterna Volley e Benacquista Latina Basket