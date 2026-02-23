I quotidiani di Latina in un click – 23 febbraio 2026
Ieri la sfilata dei Carri ha colorato di nuovo il centro, ora si torna a rispettare la Quaresima.
Blitz sul Fiume Sisto: fermati pescatori di frodo 10.000 euro di sanzioni e anguille a rischio estinzione
Gr Latina – 23 febbraio ore 8
Cisterna Volley porta al quinto set la Lube poi cede
Autocarro si ribalta sulla Pontina e perde il carico, corsia nord chiusa nel tratto di Aprilia
Benacquista Assicurazioni Latina Basket batte Power Nocera 86-80
Latina, la polizia sventa l’occupazione di una casa dell’Ater nel quartiere Nicolosi
Investimento in via Gregorio Antonelli a Terracina: si presenta in caserma, denunciato per omissione di soccorso
Mercoledì 25 Febbraio la terza edizione della cerimonia di premiazione degli sportivi
Soccorso notturno sulla Maiella: elicottero partito da Pratica di Mare salva quattro escursionisti
Spiaggia inclusiva “Tutti al Mare”: botta e risposta tra Ciolfi e Di Cocco
Ultimo appuntamento con il Carnevale di Latina oggi in centro
Gr Latina – 22 febbraio ore 9
I quotidiani di Latina in un click – 22 febbraio 2026
Gr Latina – 21 febbraio ore 17
Il treno del Ricordo a Latina, la settima tappa del viaggio in memoria delle vittime delle foibe
Viviamo d’Arte Festival: teatro quasi sold out per la Finale del 6 marzo