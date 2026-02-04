I quotidiani di Latina in un click – 4 febbraio 2026
Ogni giorno su Lunanotizie
Gr Latina – 4 Febbraio ore 8
Il pianista Roberto Prosseda incide un album dedicato a Bizet
Referendum giustizia, a Latina convegno con l’Anm sulle ragioni del no
Processo Lovato, il consulente di parte: “Il mancato soccorso non è causa della morte di Satnam”
Benacquista Latina-Chiusi rinviata al 25 marzo
Servizio Rifiuti, si dimette il Comitato di Sorveglianza: “Tenuti fuori, non vogliamo essere complici del declino dell’azienda”
I quotidiani di Latina in un click – 4 febbraio 2026
Clemente Pernarella racconta “Europa una barca”: la traversata dai fiordi norvegesi a Ventotene
Federico Nardin giallorosso fino al 2028: “Grato, continuerò a dare tutto per questi colori”
Gr Latina – 3 Febbraio ore 17
Grave incidente in Via Congiunte Destre, auto si ribalta nel canale, ferita una ragazza
Latina, minacce e aggressioni verso la madre, ragazzo di 19 anni allontanato da casa
Il papà di Federico Salvagni ricevuto dal sindaco di Terracina
Federica di 27anni, con sindrome di Down, inizia il suo percorso formativo al Burger King di Cisterna
Gr Latina – 3 Febbraio ore 12
Torna la Molella Run: a Sabaudia il II Memorial Alessandro Maracchioni
Pedopornografia online, un pontino coinvolto nell’inchiesta internazionale
Pontina, interventi di manutenzione da febbraio per illuminazione e segnaletica