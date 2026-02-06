I Tiromancino scelgono Latina per i nuovi video musicali

Latina diventa set d’eccezione per i nuovi video musicali dei Tiromancino. All’uscita del nuovo album “Quando meno te lo aspetti”, prevista per oggi, stanno già riscuotendo grande attenzione sul web i videoclip dei primi singoli estratti, “Gennaio 2016” e “Sto da Dio”, brani intensi ed eleganti che confermano lo stile raffinato e riconoscibile di Federico Zampaglione, tra gli interpreti più apprezzati della sua generazione.

Le riprese sono state realizzate in una location suggestiva e fuori dal comune: la sala interamente vetrata al 37esimo piano della Torre Pontina di Latina, uno spazio che richiama l’atmosfera delle terrazze panoramiche dei grattacieli americani e che offre un colpo d’occhio unico sulla città. La sala, utilizzata prevalentemente per eventi privati, è spesso concessa dalla proprietà Bianconi Alessandra ed Emanuele anche a produzioni televisive e cinematografiche, come avvenuto in passato per il film “Tolo Tolo” di Checco Zalone.

La scelta del set nasce dalla consolidata collaborazione tra la Latina Film Commission, diretta da Rino Piccolo, e la casa di produzione Bad Boss Productions di Francesco Stoia, da anni impegnata sul territorio pontino con numerosi progetti audiovisivi. A Latina, Bad Boss Productions ha già firmato oltre una dozzina di produzioni, tra cui videoclip per artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Negroamaro, Le Vibrazioni e Lacuna Coil.

«Un lavoro che offre una vasta visibilità nazionale alla nostra città e proietta un’immagine suggestiva dei nostri luoghi in tutto il mondo, grazie alle milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali», ha dichiarato Rino Piccolo, sottolineando il valore strategico di queste produzioni per la promozione del territorio.

Soddisfazione anche da parte di Francesco Stoia: «È stato un vero piacere scegliere Latina per i Tiromancino. La sala della Torre Pontina ha restituito pienamente la raffinatezza e la forza emotiva delle canzoni del gruppo. Torniamo spesso a Latina perché offre una grande varietà di location e per la bellissima sintonia instaurata con la Film Commission. C’è una stima reciproca che rende il lavoro più autentico e proficuo. Continueremo a impegnarci per valorizzare la città e farla diventare sempre più un punto di riferimento per produzioni di qualità».

Intanto i Tiromancino si preparano a tornare dal vivo con un tour che toccherà i principali teatri e palchi italiani, offrendo al pubblico l’occasione di ritrovare dal vivo i nuovi brani e i grandi classici di una band che ha segnato il panorama musicale italiano.