Ieri la sfilata dei Carri ha colorato di nuovo il centro, ora si torna a rispettare la Quaresima.

Latina, come altri comuni, ha recuperato ieri, domenica 22 Febbraio, la data saltata a causa del maltempo della sfilata dei Carri di Carnevale in centro accompagnati da musica e majorettes.

Meno affluenza di Martedì grasso, forse complice il bel tempo che ha portato molti cittadini al mare, ma comunque molta partecipazione di bambini e anche adulti che hanno colorato le strade del centro per l’ultima giornata di festa prima di tornare a rispettare il periodo di Quaresima. Argomento, questo, che ha sollevato molte polemiche, soprattutto attraverso i canali social, ma come assicurato l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco “la Curia ne era a conoscenza ed ha dato il benestare alla giornata proprio per i più piccoli”.

Nel frattempo da questa mattina in centro sono in corso le operazioni di smontaggio delle Giostre, via anche la Ruota Panoramica che tanto ha fatto discutere del mese di Dicembre.