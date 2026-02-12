ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

la sentenza

Il Comune di Ventotene smentisce Formia Rifiuti Zero

"Il Tar ha dichiarato il loro ricorso inammissibile"

VENTOTENE – Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica dell’articolo da noi pubblicato in data 11 febbraio 2026 relativo al pronunciamento del Tar sulla contesa tra Comune di Ventotene e Formia Rifiuti Zero per l’appalto rifiuti. Il sindaco dell’Isola attraverso l’avvocato Renato Ciamarra dichiara: “Il Tar di Latina, con la Sentenza n. 107/2026 del 10.02.2026 , in accoglimento delle ragioni difensive del Comune ( rappresentato e difeso dal sottoscritto) ,  ha dichiarato inammissibile il ricorso della FRZ con il quale era stato richiesto l’annullamento degli atti con i quali il Comune  ha risolto il contratto di servizio con la FRZ  ed ha affidato il servizio alla Supereco, ed il risarcimento dei danni.  Il Tar, nel dichiarare il ricorso della FRZ inammissibile ha anche condannato la stessa società FRZ al pagamento delle spese di lite in favore del Comune”.

 

 

