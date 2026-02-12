Il Comune di Ventotene smentisce Formia Rifiuti Zero

VENTOTENE – Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica dell’articolo da noi pubblicato in data 11 febbraio 2026 relativo al pronunciamento del Tar sulla contesa tra Comune di Ventotene e Formia Rifiuti Zero per l’appalto rifiuti. Il sindaco dell’Isola attraverso l’avvocato Renato Ciamarra dichiara: “Il Tar di Latina, con la Sentenza n. 107/2026 del 10.02.2026 , in accoglimento delle ragioni difensive del Comune ( rappresentato e difeso dal sottoscritto) , ha dichiarato inammissibile il ricorso della FRZ con il quale era stato richiesto l’annullamento degli atti con i quali il Comune ha risolto il contratto di servizio con la FRZ ed ha affidato il servizio alla Supereco, ed il risarcimento dei danni. Il Tar, nel dichiarare il ricorso della FRZ inammissibile ha anche condannato la stessa società FRZ al pagamento delle spese di lite in favore del Comune”.