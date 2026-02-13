Il Consiglio comunale di Latina approva il Piano carburanti

LATINA – Il Consiglio comunale di Latina ha approvato nella seduta di questa mattina il Piano Carburanti, che mira alla razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, e il nuovo regolamento per la definizione dei criteri e delle caratteristiche delle aree su cui installare gli impianti, le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e i servizi all’auto e all’automobilista. Ad illustrare la proposta di deliberazione, già licenziata con parere favorevole unanime della commissione Attività produttive, presieduta dalla consigliera Simona Mulé, è stato l’assessore Antonio Cosentino, con delega alle Attività produttive. Nel suo intervento, l’assessore Cosentino ha sottolineato l’importanza del Piano carburanti per la programmazione e lo sviluppo del territorio.

“L’obiettivo che ci siamo posti – ha affermato – non è stato semplicemente quello di ‘adeguare’ un vecchio piano, risalente al 2001, ma di costruire uno strumento moderno, chiaro e coerente con le esigenze attuali della città. Un piano che garantisca una distribuzione equilibrata degli impianti sul territorio, evitando concentrazioni eccessive o, al contrario, aree scoperte, migliori la sicurezza stradale e l’accessibilità agli impianti, favorisca la progressiva introduzione di carburanti alternativi e di soluzioni a minore impatto ambientale e offra certezze agli operatori economici, attraverso regole chiare e trasparenti”.

“Questo piano – ha aggiunto l’assessore Cosentino – rappresenta, quindi, un tassello importante all’interno di una visione più ampia di sviluppo delle attività produttive: una visione che punta a coniugare crescita economica, qualità urbana e sostenibilità – ha aggiunto l’assessore Cosentino – Voglio sottolineare come il lavoro svolto sia stato improntato al confronto con gli uffici, alla verifica puntuale delle norme regionali e alla coerenza con gli altri strumenti di pianificazione comunale. Non si tratta di un atto calato dall’alto, ma di un documento costruito con attenzione, equilibrio e senso di responsabilità. Con l’approvazione di questo Piano, il Comune si dota finalmente di uno strumento aggiornato, che colma un vuoto durato troppo a lungo e che consente di governare in maniera ordinata un settore strategico”.

Tutti i gruppi consiliari presenti in aula hanno espresso un giudizio più che positivo, non soltanto per il metodo di lavoro adottato nella competente commissione, con il confronto aperto a tutte le associazioni di categoria, e nel coordinamento dell’assessore Cosentino, con il supporto tecnico degli uffici e del dirigente del dipartimento Attività produttive, ingegnere Paolo Rossi, ma anche, e soprattutto, per il lavoro puntuale e meticoloso svolto dai tecnici incaricati, il geometra Fabrizio Mattioli e l’architetto Alessandro Mattioli.

Soddisfatta anche la sindaca Matilde Celentano che, in aula, ha ringraziato l’assessore Cosentino, il dirigente Rossi, i professionisti dello studio Mattioli, i componenti e la presidente della commissione Attività produttive, i consiglieri tutti che si apprestavano al voto: “Ci tenevo a sottolineare – ha aggiunto – l’importanza di questo lavoro, supportato da un confronto collaborativo tra le parti e che ha portato ad una piena convergenza in sede di commissione. Un lavoro impegnativo e aperto al contributo delle associazioni che hanno fornito i loro suggerimenti. Il nuovo regolamento introduce anche un meccanismo di premialità, andando a favorire chi innova, chi investe in progetti sostenibili da un punto di vista ambientale. E questo mi piace molto perché va incontro a chi investe in progetti veramente green e al pubblico interesse. Il Comune di Latina oggi si dota di questo nuovo strumento che dà regole certe agli operatori, alla luce anche delle novità normative, e all’intera città nel segno del rispetto verso l’ambiente e la salute pubblica”.