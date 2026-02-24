Il corto “Elda”, sulla storia di un’operaia della Dublo di Latina Scalo, finalista a Film Impresa



























(nella foto in homepage la vera Elda Degli Stefani e l’attrice Lorenza Indovina. Nella gallery, Massimo Ferrari, Gaia Capurso, le operaie che hanno partecipato al film, i tre bambini Francesco Ferrari – Soraya Sanfelici – Lorenzo Rapaccini e Elda da ragazza, interpretata da Aurora Rapaccini)

LATINA – E’ finalista al Premio Film Impresa il cortometraggio scritto e diretto dal regista di Latina Massimo Ferrari, “Elda” (prodotto da Maga Production di Gaia Capurso), che racconta in nove minuti la storia di una donna, Elda Degli Stefani, interpretata da Lorenza Indovina, che ha vissuto buona parte della sua vita lavorando nella Manifattura tessile Dublo di Latina Scalo. In finale è andata anche la colonna sonora scritta dal musicista pontino Francesco Ruggiero. Il corto, che sarà proiettato il 2 marzo al Cinema Quattro Fontane di Roma, nella IV edizione del progetto ideato e organizzato da Unindustria, con il supporto di Confindustria, sarà giudicato da una giuria presieduta da Sergio Castellitto nella sezione Migliore inedito, mentre le musiche saranno sottoposte al giudizio di un gruppo di esperti capitanati da Caterina Caselli.

RACCONTARE I VALORI AZIENDALI – “Il 2 marzo sapremo com’è andata, però siamo molto contenti, perché è un progetto importante che abbiamo realizzato dopo che Massimo Marini della Dublo ci ha coinvolto, spiegandoci di volere un tipo comunicazione diverso dallo spot, trovando una chiave di narrazione diversa. Quindi abbiamo pensato che potesse essere bello usare un linguaggio cinematografico che raccontasse i valori più che il prodotto aziendale – spiega il regista – . E l’idea è piaciuta a Marini”.

E’ stato proprio l’amministratore unico dell’ azienda pontina a mettere in rilievo la vicenda di un’ operaia che ha iniziato a lavorare a 15 anni negli anni ’50 (nell’allora “Calzificio del Mezzogiorno SpA” ) ed è andata in pensione quarant’anni dopo, senza mai perdere i contatti con la “sua” azienda quella che le ha consentito di vivere e anche di emanciparsi. “Questo è stato lo spunto per scrivere la sceneggiatura e da lì è partita questa avventura. Abbiamo girato la scorsa primavera, a maggio, poi è stato post prodotto, e ora siamo qui”. Al più importante premio di settore, accanto a corti che raccontano aziende come Lavazza e Unicredit.

AL CENTRO IL LAVORO “Parliamo del valore che il lavoro ha e che ha avuto nella storia, per esempio, di questa piccola donna che così trova dignità e riscatto sociale, la possibilità di evolversi, di avere dei rapporti sociali, di incontrare persone, di avere anche una soddisfazione e un ruolo, quindi mi sembrava – e ci sembrava, perché il corto è stato prodotto da Maga Production e hanno contribuito dei professionisti del cinema molto importanti, il direttore della fotografia è Fabio Lanciotti, c’è una troupe con la quale spesso noi lavoriamo, cinematografica – di parlare di un tema importante visto che la Costituzione italiana pone il lavoro al centro dell’ordinamento, definendo l’Italia una “Repubblica democratica fondata sul lavoro”, e allo stesso tempo di raccontare un pezzo di storia italiana”.

Lorenza Indovina interpreta Elda nel giorno in cui va in pensione: “Lorenza ha partecipato con molto piacere, le è piaciuto il progetto; poi ci sono una ragazza di 15 anni (Aurora Rapaccini) che interpreta Elda a quell’età quando per la prima volta va al lavoro e anche una bambina e due bambini (Francesco Ferrari, Soraya Sanfelici e Lorenzo Rapaccini) che sono un po’ l’elemento magico della storia, perché sono quelli che ne dipanano i fili e permettono alle tre età della protagonista, quindi la Elda di 15 anni, quella che va in pensione e la Elda oggi, che poi è quella reale, di incontrarsi in un punto della fabbrica”, conclude Ferrari.