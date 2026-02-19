Il Grande Slam UISP riparte domenica con il “Gianotrail”

SCAURI – Il Grande Slam UISP “Natalino Nocera” riparte ufficialmente domenica 22 febbraio. L’appuntamento è a Scauri con la 15esima edizione del “Gianotrail”, gara podistica sulla distanza di 10 km organizzata dall’Atletica Olimpic Marina del presidente Franco Morlando. Il ritrovo è fissato alle 8 sotto il suggestivo Monte D’Oro, davanti al Ristopub “Lo Scoglio”, mentre la partenza scatterà due ore dopo.

IL PERCORSO

La gara, abbinata come sempre al “Memorial Don Luigi Marchetta”, si svilupperà su un percorso di circa 10 km con un dislivello di 300 metri, caratterizzato da continui saliscendi e da affascinanti sentieri che attraverseranno la macchia mediterranea e alcuni tratti di litorale. Rispetto alla scorsa edizione ci sarà una novità, un anello all’altezza dell’ingresso del parco di Gianola, nel territorio di Formia,che invertirà il senso di marcia rispetto al passato. Per il resto il “Gianotrail” si correrà lungo un giro unico che inizierà con un breve tratto asfaltato in salita che condurrà verso il Parco di Gianola e verso un sentiero che porterà gli atleti in direzione della costa e di un tratto fangoso particolarmente impegnativo. Affascinante l’allungo conclusivo, con una discesa dalla Torre di Scauri.

LE PREMIAZIONI

Sono previsti riconoscimenti per i primi tre e le prime tre classificate della classifica generale, i primi tre di ogni categoria maschile e le prime tre società. Come di consueto l’organizzazione riproporrà una particolare iniziativa per le protagoniste femminili, con la consegna di premi alle prime 20 atlete al traguardo. A tutti i finisher, inoltre, sarà donata una splendida medaglia realizzata artigianalmente e ispirata alle bellezze archeologiche del luogo. Lo scorso anno concesse il bis rispetto al 2024 Francesco Mallozzi (58’07’), piazzatosi davanti a Mario Capuani e Andreas Nawraitil. La regina fu invece Antonietta Peluso seguita da Anna Bornaschella e Sonia Ruocco.