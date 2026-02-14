Il Latina gioca a Benevento contro la più forte del campionato

Il Latina sarà in campo alle 14,30 di oggi, sabato 14 febbraio, al Ciro Vigorito contro Benevento, la squadra più forte del campionato. E’ la ventisettesima giornata di Serie C Sky WiFi e i nerazzurri ci arrivano senza i centrocampisti D’Angelo e De Cristofaro, infortunati. “Trasferta di San Valentino, lontano da casa ma con la stessa determinazione”, dicono dal Club.

Nella conferenza stampa prepartita, mister Gennaro Volpe ha analizzato lo stato della squadra che “arriva bene – ha detto – a questo match”. “Le ultime partite non hanno premiato il lavoro e il percorso fatto, ma questo non ci deve far perdere fiducia, perché si è fatto tanto. Bisogna distinguere tra prestazione e risultato, e la prestazione ci è stata”. La mancanza di goal, il lavoro per migliorare, le responsabilità da prendersi, le tante partite di fila che hanno prodotto un grande dispendio di energia, nell’analisi del tecnico. “Andiamo a fare la nostra partita, non ci dovremo snaturare. Dovremo essere la migliore versione di noi stessi”.